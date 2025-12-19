Необходимость возникла из-за ошибки в прошивке.

Разработчики ряда многопользовательских игр активно борются с нечистыми на руку игроками, использующими читы, для чего внедряются проверки безопасности на аппаратном уровне, но совсем недавно в прошивке матплат была обнаружена уязвимость, которая может позволить читерам обойти ограничения. Именно поэтому разработчики Valorant обязали пользователей обновить BIOS, чтобы иметь возможность продолжить играть, пишет издание PC Gamer.

Источник фото: Polygon/Riot Games

Сообщается, что под прицелом оказались материнские платы производства MSI, Asus, ASRock и Gigabyte, владельцам которых следует обновить прошивку для дальнейшей игры в Valorant. Всё дело в том, что более старые версии BIOS содержат ошибку, которая может позволить читерам внедрить код для обхода античит-системы в связи с некорректной инициализацией IOMMU на ранних этапах загрузки.

Отмечается, что именно блок управления памятью ввода-вывода (IOMMU) используется Valorant в целях предотвращения несанкционированного доступа к системе. При его некорректной работе функции безопасности можно обойти до их загрузки, поэтому полной уверенности в целостности системы нет.

Разработчики игры отмечают, что это вынужденный шаг, так как читеры могут использовать нестандартное оборудование, которое мешает играть обычным пользователям, не нарушающим правила.