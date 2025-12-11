Эксперты отмечают, что концепция ИИ более предсказуема

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта привлекает в ИИ-сектор всё новых игроков, в том числе бывших майнеров, пишет издание PC Gamer со ссылкой на материал Wired, журналисты которого пообщались с представителем одной из таких компаний.

Сообщается, что в США предприятия, ранее добывавшие криптовалюту, меняют свой профиль, становясь компаниями, которые занимаются обработкой данных при помощи технологий искусственного интеллекта. Некоторые из них планируют полностью завершить добычу биткоина и других криптомонет, тогда как другие сделают это лишь частично. Отмечается, что у компаний, занимающихся майнингом криптовалюты, есть основа для перепрофилирования, в том числе здания с подготовленной инфраструктурой и системами охлаждения, а также бесперебойной подачей питания — осталось лишь заменить ASIC-майнеры на ИИ-ускорители.

По словам экспертов, в настоящее время концепция ИИ более выгодна, так как требует меньших затрат и обещает предсказуемые доходы, тогда как сфера майнинга хоть и прибыльна, но менее прогнозируема по сравнению с сектором высокопроизводительных вычислений. При этом некоторые американские компании пока сосредоточены лишь на добыче криптовалюты, хотя не исключено, что в будущем они пересмотрят свою стратегию.