Некоторые пользователи сообщают об улучшениях.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила патч KB5070311 для Windows 11, который решает ряд проблем, в том числе устраняет баг, приводивший к ошибкам при запуске ряда игр с сообщением «Обнаружена неподдерживаемая видеокарт», хотя используемый видеоадаптер соответствовал требованиям.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Софтверный гигант не раскрыл дополнительных подробностей относительно данных случаев, но некоторые пользователи сообщили, что после установки апдейта KB5070311 их видеокарты AMD избавились от частых сбоев в процессе игры, пишет издание Windows Latest.

Как утверждают пользователи, ранее видеокарты AMD, в том числе серии Radeon RX 9070, работали нестабильно в целом ряде игр, включая ARC Raiders, Battlefield 6 и Call of Duty Black Ops 7. По их словам, проблемы наблюдались на свежих версиях драйверов, включая 25.11.1, а временным решением было снижение тактовой частоты или напряжения видеоадаптера, но свежий патч для Windows 11 решил их.

Впрочем, улучшения заметили не все геймеры, и часть из них до сих пор продолжает испытывать трудности с запуском и прохождением игр. Кроме того, в примечаниях к драйверам AMD признаёт наличие проблем в ряде игр, поэтому стоит ожидать их решения в следующих версиях программного обеспечения.