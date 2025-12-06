Сайт Конференция
Breaking news
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
Особенно заметно различие на примере 8-ГБ видеокарты.

Недавний анонс компактной игровой консоли Steam Machine привлёк внимание экспертов как с точки зрения аппаратной составляющей, так и программной — в частности, специалисты издания Ars Technica решили сравнить производительность видеокарт в Windows 11 25H2 и SteamOS 3.9, продвигаемой Valve.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Для своих тестов они выбрали несколько десктопных видеокарт, в частности Radeon RX 7600 8 ГБ, RX 7600 XT 16 ГБ, RX 9070 16 ГБ и RX 6800 16 ГБ, а также встроенные решения, RX 8060S и Radeon 780M. Настольные модели тестировались совместно с процессором Ryzen 7 7700X и 32 ГБ ОЗУ.

Результаты тестов показали, что в целом ряде случаев видеокарты на Windows 11 25H2 обеспечивают более высокие показатели fps по сравнению со SteamOS 3.9. Наиболее заметна разница на примере 8-ГБ Radeon RX 7600 — в частности, в Cyberpunk 2077 и Returnal с включённой трассировкой лучей в разрешении 1440p производительность системы с ОС от Microsoft выше по сравнению с продуктом Valve более чем в 3 раза.

С 16-ГБ моделями снижение fps не так выражено — например, RX 9070 16 ГБ, работающая на Windows 11 25H2, в Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5 в 1440p с RT обеспечивает на 25 и 17 % больше fps по сравнению со SteamOS 3.9.

Впрочем, в ряде тестов ОС от Valve показала себя не так плохо, обеспечивая примерно равный с Windows 11 fps или даже превосходя продукт от Microsoft, хотя разница не так значительна и достигает 1-8 %.

Интересно, что встроенные GPU в SteamOS работали более стабильно в большинстве игр, за исключением Borderlands 3, где Windows 11 25H2 позволила достичь RX 8060S роста fps на 27 %, а Radeon 780M — на 22 %.

Источник фото: Ars Technica

В целом, тест показал узкое место предстоящей консоли Steam Machine — 8 ГБ видеопамяти не хватает в ряде сценариев, а SteamOS ещё больше усугубляет ситуацию. Впрочем, как сообщили представители Valve журналистам издания, они в курсе проблемы и работают над её устранением. При этом SteamOS уступает Windows 11 в ряде игр и на 16-ГБ моделях видеокарт, поэтому Valve необходимо постараться, чтобы сократить разрыв.

#steamos #windows 11 25h2
Источник: arstechnica.com
