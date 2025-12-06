Пользователь отказался от данного предложения

Недавний случай с видеокартой GeForce RTX 5090 от Asus, когда производитель отказался от замены видеоадаптера по гарантии, сославшись на наличие микродефекта на его поверхности возле интерфейса PCIe, оказался не единичным — с похожей ситуацией столкнулся и владелец видеокарты GeForce RTX 5070 Ti от ZOTAC, пишет издание Wccftech.

Источник фото: ZOTAC

Как сообщает пользователь I_Main_TwistedFate на платформе Reddit, его видеокарта GeForce RTX 5070 Ti производства ZOTAC спустя некоторое время стала издавать неприятный шум, что, как он посчитал, было связано с неисправностью вентиляторов. Владелец видеоадаптера отправил его производителю по гарантии, но ZOTAC отказала ему в гарантийном обслуживании, сославшись на то, что видеокарта имеет трещину рядом с разъёмом PCIe.

При этом компания предложила два варианта выхода из ситуации — первый предполагал отправку видеокарты обратно пользователю без ремонта, а второй предусматривал утилизацию видеоадаптера на собственном предприятии производителя, причём совершенно бесплатно. Владелец GeForce RTX 5070 Ti отказался от великодушного предложения компании, заявив, что видеокарта работоспособна, и теперь намеревается отправить её экспертам из Gamers Nexus для дальнейшего изучения.