Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
Пользователь отказался от данного предложения

Недавний случай с видеокартой GeForce RTX 5090 от Asus, когда производитель отказался от замены видеоадаптера по гарантии, сославшись на наличие микродефекта на его поверхности возле интерфейса PCIe, оказался не единичным — с похожей ситуацией столкнулся и владелец видеокарты GeForce RTX 5070 Ti от ZOTAC, пишет издание Wccftech.

Источник фото: ZOTAC

Как сообщает пользователь I_Main_TwistedFate на платформе Reddit, его видеокарта GeForce RTX 5070 Ti производства ZOTAC спустя некоторое время стала издавать неприятный шум, что, как он посчитал, было связано с неисправностью вентиляторов. Владелец видеоадаптера отправил его производителю по гарантии, но ZOTAC отказала ему в гарантийном обслуживании, сославшись на то, что видеокарта имеет трещину рядом с разъёмом PCIe. 

При этом компания предложила два варианта выхода из ситуации — первый предполагал отправку видеокарты обратно пользователю без ремонта, а второй предусматривал утилизацию видеоадаптера на собственном предприятии производителя, причём совершенно бесплатно. Владелец GeForce RTX 5070 Ti отказался от великодушного предложения компании, заявив, что видеокарта работоспособна, и теперь намеревается отправить её экспертам из Gamers Nexus для дальнейшего изучения.

#zotac
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
9
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
+
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
В России стартовали испытания двухтопливной версии Lada Aura
+
Профессор Гарварда Ави Леб обратил внимание на высокую скорость движения кометы 3I/ATLAS
+
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
+
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
+
Учёные расходятся во мнениях о причинах генетических отличий у собак из зоны отчуждения ЧАЭС
2
Видеокарту 3dfx Voodoo2 из 90-х заставили работать с Ryzen 9 9900X в Windows 11
1

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
5
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
102
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
10 интересных настольных игр 2025 года
2
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
6
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
2
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
1
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
12:28
Администрация сайта за банте бота [IRanPast].
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
12:24
Тебе бот не стыдно хоронить живых. он просто забил болт на этот сайт и я также забью. Ты же не против. сидите с [IRanPast] и минуси друг друга.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Евгений Боровик
12:20
Вы понимаете, опять мы сырьё, а они нам... Итак уже сколько леса из Сибири вывезли те же китайцы, зверям жить негде будет скоро. Не пора ли свои станки строить и развивать утраченное. Или только воров...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Михаил Сидоров
12:19
Локальная модель это игрушка на раз. Толку от неё большинству ноль.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
just Myxa
12:16
Не совсем понимаю, по каким спекам они схожи.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Bernigan
11:36
На помойку выкини
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
jugador
11:36
Глубоко копнул. Респект! А мне Эра просто не понравилась. Не ощутил духа Героев. Да и в целом мне 3д игры серии плохо заходили, хотя 7-ку всю прошёл и даже кайфонул. По ходу 3-я часть будет вечной. )
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
[IRanPast]
11:10
Твои тупые высеры из психушки тут никого не колышат
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Bernigan
11:04
Типичный амудятел короче
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
11:03
Ты сомакретичен, да блохастый?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter