После установки апдейта некоторые пользователи столкнулись с проблемами

Несколько дней назад вышло очередное обновление для Windows 11 (KB5070311), которое принесло не только ряд улучшений, но и новые ошибки, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что пользователи на платформе Reddit жалуются на проблемы с работой видеокарт Intel, в том числе Arc B580, после установки апдейта KB5070311, что выражается в появлении чёрных или синих экранов, а также в невозможности запустить целый ряд игр при использовании свежих версий драйверов.

Ещё один баг, выявленный после обновления, заключается в исчезновении значка пароля на экране блокировки Windows при выборе кнопки «Войти с другими вариантами». Как объяснили представители Microsoft, значок физически присутствует, но оказался скрытым, поэтому необходимо просто навести курсор на нужное место и нажать на него.

Наконец, патч вызывает проблемы при работе с Проводником в тёмном режиме, в результате чего при его запуске или открытии новой вкладки на некоторое время появляются белые области. Чуть ранее энтузиаст предложил своё собственное решение для устранения данного бага.

Обновление KB5070311 от ноября текущего года является необязательным, поэтому в случае появления проблем после установки патча рекомендуется незамедлительно его удалить.