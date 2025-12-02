Лидером среди флагманов стал RedMagic 11 Pro+, а первое место в среднем классе занял Oppo Reno15 Pro.

Эксперты популярного бенчмарка AnTuTu подготовили новые рейтинги производительности за ноябрь текущего года, отражающие ситуацию в верхнем и среднем ценовом сегментах, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Как и месяцем ранее, в ноябре на лидирующей позиции оказался RedMagic 11 Pro+ на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, набравший 4 105 121 балл. На второй и третьей строчках восседают Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Pro, оснащённые SoC MediaTek Dimensity 9500 — они получили 4 006 704 и 4 004 589 баллов соответственно.

Четвёртое и пятое места вновь за моделями на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 — iQOO 15 завоевал 3 998 037 очков, тогда как Honor Magic8 Pro набрал 3 976 558 баллов.

Среди моделей среднего ценового диапазона лидером стал Oppo Reno15 Pro, снабжённый чипсетом MediaTek Dimensity 8450 и получивший 2 133 069 очков. На втором месте с результатом 2 118 556 очков расположился Oppo Reno15 на основе того же чипа, что и Pro-версия. Замыкает топ-3 модель Realme Neo7 SE, оснащённая SoC MediaTek Dimensity 8400-Max и имеющая в своём активе 2 032 756 баллов.

Кроме того, в пятёрке лидеров оказались iQOO Z10 Turbo на базе Dimensity 8400, набравший 2 001 912 очков, и Oppo K13 Turbo 5G, основанный на SoC Dimensity 8450, результат которого составил 1 953 888 баллов.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Необходимо учитывать, что в рейтинг AnTuTu могут попасть только те модели, которые прошли как минимум 1000 действительных тестов за месяц.

