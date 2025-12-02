О технических возможностях данного нововведения рассказал эксперт.

Компания OpenAI может добавить в приложение ChatGPT рекламные объявления — это следует из утечки кода, которой делится ведущий инженер AIPRM Тибор Блахо, пишет издание NotebookCheck.

По словам специалиста, ряд строк в коде Android-приложения ChatGPT бета-версии 1.2025.329 указывают на техническую возможность добавления рекламы. Это означает, что в ближайшем будущем пользователям могут демонстрироваться рекламные объявления непосредственно в приложении чат-бота. Впрочем, хотя глава OpenAI и не отрицал внедрения подобной функции в будущем, подтверждения реальных планов компании пока нет.

Если приложение ChatGPT действительно начнёт показывать рекламу, то, предположительно, ограничится лишь бесплатными аккаунтами. Как ожидается, это позволит компании привлечь дополнительные средства, чтобы частично покрыть свои расходы.

При этом некоторые пользователи негативно восприняли данное сообщение, заявив, что в случае внедрения рекламных объявлений в ChatGPT попросту перейдут на продукты конкурентов, в том числе Google Gemini.