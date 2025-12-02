Сайт Конференция
Breaking news
Доля Windows 11 значительно превышает долю Windows 10 на игровых ПК и ноутбуках в новом отчёте Steam
Геймеры постепенно переходят на более новую версию ОС Windows

Популярный игровой сервис Steam обнародовал свежие данные, не только раскрывающие наиболее востребованные среди геймеров компоненты игровых ПК и ноутбуков, но и проливающие свет на популярность той или иной ОС.

Источник фото: PC World/Microsoft

По данным Steam, в ноябре текущего года Windows 11 продолжает укреплять свои позиции, увеличив свою долю на 2.02% в месячном исчислении и достигнув показателя в 65.59%, тогда как Windows 10 за месяц теряет 2.08%, что снижает её охват до 29.06%. На третьей позиции с результатом 0.08% располагается Windows 7.

Среди Linux-дистрибутивов наиболее востребованным остаётся Arch Linux с охватом 0.32% и месячным приростом 0.01%, на второй строчке располагается Linux Mint 22.2 (0.24%), а Ubuntu Core 22 замыкает топ-3 с результатом 0.14%.

В семействе macOS на лидирующей позиции восседает macOS 15.6.1, обладающая долей 0.38%, на втором месте разместилась macOS 26.0.1 (0.37%), а на третьем — macOS 26.1.0 (0.36%).

В целом, ОС Windows продолжают доминировать на игровых ПК и ноутбуках площадки Steam — им отдают предпочтение 94.79% пользователей сервиса. Linux-дистрибутивы суммарно вторые по показателям охвата (3.2%), а ОС семейства macOS занимают третью строчку (2.02%).

#windows 11 #windows 10
Источник: store.steampowered.com
