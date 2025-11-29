Новинка дебютирует 3 декабря текущего года

Представленный несколько дней назад субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 дебютирует в составе смартфона OnePlus Ace 6T, дополнительная информация о характеристиках которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает производитель, смартфон OnePlus Ace 6T оснастят ёмкой аккумуляторной батареей на 8300 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки. База данных China Telecom раскрывает, что новинка обзаведётся 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2800x1272 точек. Ранее было объявлено, что частота обновления экрана смартфона составит 165 Гц.

Модель снабдят 50-Мп основной камерой, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным модулем. Селфи-камера новинки на фронтальной панели получит 16-Мп сенсор. Смартфон должен обзавестись до 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом до 1 ТБ. Официальный запуск OnePlus Ace 6T состоится 3 декабря текущего года.