Судя по всему, Nvidia меняет свою стратегию

Компания Nvidia пересмотрела свою стратегию относительно поставок компонентов для видеокарт своим партнёрам, и её решение может доставить определённые трудности производителям видеокарт, о чём сообщает информатор Golden Pig Upgrade Pack, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Bleeping Computer

Как утверждает информатор, если ранее Nvidia поставляла своим AIC-партнёрам комплекты из GPU и модулей видеопамяти, то теперь ограничится лишь кристаллами графических процессоров, поэтому производители видеокарт будут вынуждены договариваться с поставщиками чипов GDDR6X и GDDR7 напрямую. Это может негативно сказаться на производителях, особенно мелких, так как создаёт дополнительные трудности в цепочке поставок. Ранее сообщалось, что цены на видеокарты ждёт рост, причина которого заключается в повышении цен на модули видеопамяти.