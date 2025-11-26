Новинка оснащается 6.59-дюймовым экраном.

Бренд Poco представил не только свой топовый смартфон Poco F8 Ultra, но и модель Poco F8 Pro с более скромными характеристиками, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco F8 Pro основан на флагманском чипсете прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка имеет 6.59-дюймовую панель AMOLED LTPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для более эффективного охлаждения устройства предусмотрена фирменная трёхслойная система IceLoop 3D.

Тройная камера на тыльной стороне смартфона включает в себя 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и датчиком Light Fusion 800, 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телеобъектив с 2.5-кратным оптическим зумом. Селфи-камера на фронтальной панели снабжается 20-Мп сенсором.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор на 6210 мА·ч, поддерживающий быструю 100-Вт проводную зарядку. Новинка имеет металлическую среднюю рамку, защиту от пыли и влаги с рейтингом IP68, аудиосистему от Bose, заднюю панель, выполненную из стекла с матовым покрытием, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержку eSIM.

Смартфон поставляется с предустановленной HyperOS 3 на основе Android 16. Как и старшая модель, новинка будет получать обновления ОС на протяжении четырёх лет и апдейты безопасности в течение шести лет. Покупатель сможет выбрать из чёрного (Black), голубого (Blue) и титаново-серебристого (Titanium Silver) цветовых оформлений.

Источник фото: GSMArena

Ценник Poco F8 Pro в Великобритании начинается от 399 фунтов стерлингов (525 долларов США) за версию 12 ГБ+256 ГБ, а вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 449 фунтов стерлингов (590 долларов США).