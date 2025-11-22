Заметный рост стоимости модулей оперативной памяти заставляет некоторых геймеров, обновляющих свои игровые ПК, задуматься, стоит ли покупать две планки ОЗУ, или же пока можно обойтись одной — эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed задались аналогичным вопросом, протестировав два возможных варианта.
Источник фото: G.Skill
Для этого они использовали набор из двух модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-6000 CL30 совместно с процессором AMD Ryzen 7 9700X и видеокартой Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition. Итоговый результат на основе тестов в 13 играх показывает, что в разрешении 1080p геймер, использующий один модуль ОЗУ вместо двух, потеряет в fps примерно 12%, в 1440p падение также составит в среднем 12%, а в 4K — около 9%.
В некоторых играх отставание ПК с одним модулем оперативной памяти будет более заметно - например, в Horizon Zero Dawn Remastered в 1080p потери достигают 23%, в 1440p доходят до 22%, а в 4K составляют 18%, тогда как в Marvel Rival падение среднего показателя fps в 1080p и 1440p приближается к 38 и 36%, хотя в 4K средняя частота кадров снижается лишь на 5%.
В ряде игр, в частности Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Arc Raiders и Counter-Strike 2, разница между системой с одним и двумя модулями ОЗУ невелика и доходит до 4-5%.
Источник фото: YouTube/Hardware Unboxed
В целом, экономия на планках ОЗУ имеет смысл, если в будущем появится возможность приобрести второй аналогичный модуль по более приятной цене, хотя в данном случае следует приготовиться к тому, что в некоторых играх падение fps будет достаточно заметным.