Геймерам следует подумать при выборе количества планок оперативной памяти

Заметный рост стоимости модулей оперативной памяти заставляет некоторых геймеров, обновляющих свои игровые ПК, задуматься, стоит ли покупать две планки ОЗУ, или же пока можно обойтись одной — эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed задались аналогичным вопросом, протестировав два возможных варианта.

Источник фото: G.Skill

Для этого они использовали набор из двух модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-6000 CL30 совместно с процессором AMD Ryzen 7 9700X и видеокартой Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition. Итоговый результат на основе тестов в 13 играх показывает, что в разрешении 1080p геймер, использующий один модуль ОЗУ вместо двух, потеряет в fps примерно 12%, в 1440p падение также составит в среднем 12%, а в 4K — около 9%.

В некоторых играх отставание ПК с одним модулем оперативной памяти будет более заметно - например, в Horizon Zero Dawn Remastered в 1080p потери достигают 23%, в 1440p доходят до 22%, а в 4K составляют 18%, тогда как в Marvel Rival падение среднего показателя fps в 1080p и 1440p приближается к 38 и 36%, хотя в 4K средняя частота кадров снижается лишь на 5%.

В ряде игр, в частности Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Arc Raiders и Counter-Strike 2, разница между системой с одним и двумя модулями ОЗУ невелика и доходит до 4-5%.

Источник фото: YouTube/Hardware Unboxed

В целом, экономия на планках ОЗУ имеет смысл, если в будущем появится возможность приобрести второй аналогичный модуль по более приятной цене, хотя в данном случае следует приготовиться к тому, что в некоторых играх падение fps будет достаточно заметным.



