Компания Samsung работает над новым смартфоном среднего класса Galaxy A77, оснащённым ещё не дебютировавшим чипсетом. Об этом сообщает информатор Abhishek Yadav, опубликовавший результаты тестов предстоящей новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: Gizmochina
Сообщается, что предполагаемый Samsung Galaxy A77 был обнаружен в базе данных Geekbench с новым 10-ядерным чипсетом Exynos, снабжённым тремя ядрами с тактовой частотой до 2,78 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2,3 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на частоте до 1,82 ГГц. Смартфон был оснащён 8 ГБ ОЗУ и работал под управлением Android 16.
В одноядерном тесте новинка набрала 1673 балла, а в многоядерном получила 5597 очков, что на 23 и 43% больше, по сравнению с показателями модели прошлого года выпуска, Exynos 1580.
Источник фото: NotebookCheck/Geekbench
Интересно, что в базе данных Geekbench указывается, что новый чип оснащается графическим процессором Xclipse 940, которым также снабжены топовые чипсеты прошлого поколения - Exynos 2400 и Exynos 2400e. При этом модели материнских плат различаются - s5e9865 против s5e9945. Информации о названии нового чипсета и периоде запуска смартфона Samsung Galaxy A77 в настоящее время не имеется.