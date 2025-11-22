Сайт Конференция
Breaking news
Ещё не дебютировавший 10-ядерный чип Exynos заметно обогнал Exynos 1580
Чипсет унаследовал GPU от Exynos 2400

Компания Samsung работает над новым смартфоном среднего класса Galaxy A77, оснащённым ещё не дебютировавшим чипсетом. Об этом сообщает информатор Abhishek Yadav, опубликовавший результаты тестов предстоящей новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что предполагаемый Samsung Galaxy A77 был обнаружен в базе данных Geekbench с новым 10-ядерным чипсетом Exynos, снабжённым тремя ядрами с тактовой частотой до 2,78 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2,3 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на частоте до 1,82 ГГц. Смартфон был оснащён 8 ГБ ОЗУ и работал под управлением Android 16.

В одноядерном тесте новинка набрала 1673 балла, а в многоядерном получила 5597 очков, что на 23 и 43% больше, по сравнению с показателями модели прошлого года выпуска, Exynos 1580.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Интересно, что в базе данных Geekbench указывается, что новый чип оснащается графическим процессором Xclipse 940, которым также снабжены топовые чипсеты прошлого поколения - Exynos 2400 и Exynos 2400e. При этом модели материнских плат различаются - s5e9865 против s5e9945. Информации о названии нового чипсета и периоде запуска смартфона Samsung Galaxy A77 в настоящее время не имеется.

#samsung galaxy a77
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

_x86_64s
12:15
это знания из каких годов?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
KotSkripaley
12:15
Очень непонятно и поэтому очень интерсно
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
ФельдшеR
12:10
Позитивчик - русский подучивай, скоро основной язык на вашей свиноферме будет. Короче как обычно, бабки попилили и ни чего не выяснили - такая наука!))
Исследование показало неожиданную способность ежедневной чашки кофе снижать риск аритмии на 39%
Johan_WTF
12:02
Остальных добьют свои-же после выборов.
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Johan_WTF
11:52
Трындишь ты всякую чепухню, или ты в ВКС видишь одномоторники?
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Johan_WTF
11:51
иди от
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Игорь Кравченко
11:50
Я привык играть на диване в свой Xbox, но исчезновение русской локализации в новых и даже старых играх меня беспокоит. Прицениваюсь к Гей(б)кубу
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
swr5
11:48
Это в первую очередь экосистема со своей операционкой и др. компонентами для игр.
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Jlapuca
11:46
Вода......
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Сергей Анатолич
11:44
Уж с какой скоростью вимирают коренные еуропейцы, такую поискать надо. Россия возродится, а европа исламизируется, это ещё Ванга предсказала.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
