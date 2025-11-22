Чипсет унаследовал GPU от Exynos 2400

Компания Samsung работает над новым смартфоном среднего класса Galaxy A77, оснащённым ещё не дебютировавшим чипсетом. Об этом сообщает информатор Abhishek Yadav, опубликовавший результаты тестов предстоящей новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что предполагаемый Samsung Galaxy A77 был обнаружен в базе данных Geekbench с новым 10-ядерным чипсетом Exynos, снабжённым тремя ядрами с тактовой частотой до 2,78 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2,3 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на частоте до 1,82 ГГц. Смартфон был оснащён 8 ГБ ОЗУ и работал под управлением Android 16.

В одноядерном тесте новинка набрала 1673 балла, а в многоядерном получила 5597 очков, что на 23 и 43% больше, по сравнению с показателями модели прошлого года выпуска, Exynos 1580.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Интересно, что в базе данных Geekbench указывается, что новый чип оснащается графическим процессором Xclipse 940, которым также снабжены топовые чипсеты прошлого поколения - Exynos 2400 и Exynos 2400e. При этом модели материнских плат различаются - s5e9865 против s5e9945. Информации о названии нового чипсета и периоде запуска смартфона Samsung Galaxy A77 в настоящее время не имеется.