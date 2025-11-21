Сайт Конференция
Breaking news
Планшеты Poco Pad M1 с батареей на 12 000 мАч и Pad X1 с экраном 3.2K дебютируют вместе с серией F8
Запуск новинок состоится в конце ноября.

Бренд Poco готовится расширить ассортимент своих мобильных устройств, представив в конце ноября не только смартфоны F8 Ultra и F8 Pro, но и планшеты Pad X1 и Pad M1, пишет издание GSMArena.

Производитель подтверждает, что планшет Poco Pad X1 будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и снабжён дисплеем с разрешением 3.2K и частотой обновления 144 Гц. Новинка получит корпус со скруглёнными углами и квадратный модуль камеры на задней панели.

Ещё одна модель, Poco Pad M1, обзаведётся большой 12.1-дюймовой панелью с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц. Планшет оснастят ёмкой аккумуляторной батареей на 12 000 мА·ч.

Источник фото: GSMArena

Глобальный запуск планшетов Poco Pad X1 и Pad M1, а также смартфонов линейки Poco F8 состоится 26 ноября текущего года.

#poco #pad m1 #pad x1
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
