Ситуация на рынке DRAM продолжает накаляться, так как производители памяти не собираются увеличивать объёмы выпуска чипов, что на фоне увеличивающегося спроса со стороны ИИ-сектора провоцирует рост стоимости конечной продукции, включая твердотельные накопители и модули оперативной памяти. Судя по сообщениям китайских источников, этим дело не ограничится, и в скором времени повышение цен коснётся и видеокарт, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что компания AMD уже разослала уведомление своим партнёрам, в котором сообщила о вынужденном увеличении стоимости новых партий своих видеокарт в связи с ростом цен на память. Точные цифры пока не называются, но, как следует из сообщения, повышение цен будет заметным. При этом увеличение стоимости коснётся не только потребительских моделей, но и рабочих станций, а также ИИ-продуктов.

Согласно утечкам, Nvidia также рассматривает возможность увеличения стоимости своих видеокарт, что, судя по всему, имеет то же самое основание — повышение цен на память. Интересно, что об аналогичных планах компании Intel пока что ничего не известно, но вряд ли они будут отличаться, учитывая негативную ситуацию, сложившуюся на рынке.