Компания Netgear презентовала свою новую мобильную точку доступа, которая позволит организовать доступ к сети Интернет сразу для нескольких устройств, пишет издание Tom's Hardware.

Портативная точка доступа Netgear Nighthawk 5G M7 основана на чипсете Qualcomm Dragonwing SDX72, оснащена 5G-модемом и поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 7 со скоростью до 3.6 Гбит/с. Новинка обеспечивает беспроводное подключение до 32 устройств. Также можно подключить ноутбук или другой гаджет по проводу, используя разъём USB Type-C или дополнительный адаптер USB-C-Ethernet.

Nighthawk 5G M7 снабжается аккумуляторной батареей ёмкостью 3850 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечивает до десяти часов работы в автономном режиме. Кроме того, есть возможность подзарядки сторонних мобильных устройств. Для вывода служебной информации новинка оснащена 2.4-дюймовым цветным экраном. Также имеется поддержка eSIM.

Источник фото: Tom's Hardware/Netgear

Рекомендованная стоимость портативной точки доступа Netgear Nighthawk 5G M7 составит 400 долларов США. В продажу новинка поступит в январе следующего года.