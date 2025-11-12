Новинка протестирована в составе смартфона Motorola Edge 70 Ultra

Компания Qualcomm анонсировала свой 3-нм субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 совместно с топовой версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, но мобильные устройства, оснащённые данным чипом, ещё не дебютировали. К счастью, в базе данных Geekbench уже появились первые результаты будущей новинки, пишет издание GSMArena.

В бенчмарке Geekbench чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в составе смартфона Motorola Edge 70 Ultra, оснащённый двумя ядрами, достигающими тактовой частоты 3.65 ГГц, шестью ядрами с частотой до 3.32 ГГц и графическим процессором Adreno 829, в одноядерном режиме набрал 2636 очков, а в многоядерном получил 7475 баллов.

Источник фото: GSMArena

Результаты субфлагманского чипсета от Qualcomm в среднем выше показателей топового чипа прошлых лет, Snapdragon 8 Gen 3, на 20% в одноядерном тесте и на 13% в многоядерном, но уступают флагману предыдущего поколения, Snapdragon 8 Elite, на 15 и 14% соответственно.