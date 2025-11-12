Сайт Конференция
Breaking news
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
Новинка протестирована в составе смартфона Motorola Edge 70 Ultra

Компания Qualcomm анонсировала свой 3-нм субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 совместно с топовой версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, но мобильные устройства, оснащённые данным чипом, ещё не дебютировали. К счастью, в базе данных Geekbench уже появились первые результаты будущей новинки, пишет издание GSMArena.

В бенчмарке Geekbench чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в составе смартфона Motorola Edge 70 Ultra, оснащённый двумя ядрами, достигающими тактовой частоты 3.65 ГГц, шестью ядрами с частотой до 3.32 ГГц и графическим процессором Adreno 829, в одноядерном режиме набрал 2636 очков, а в многоядерном получил 7475 баллов.

Источник фото: GSMArena

Результаты субфлагманского чипсета от Qualcomm в среднем выше показателей топового чипа прошлых лет, Snapdragon 8 Gen 3, на 20% в одноядерном тесте и на 13% в многоядерном, но уступают флагману предыдущего поколения, Snapdragon 8 Elite, на 15 и 14% соответственно.

#qualcomm snapdragon 8 gen 5
Источник: gsmarena.com
Сейчас обсуждают

vl
11:27
а это у зустакса реал и есть, он тут своими бложиками, денежку зарабатывает
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
vl
11:22
ему предлагали сменить компьютер полностью ещё тогда, когда у него был 1600-й райзен, но он погнался за дешевизной, скорее всего, купил бэушный проц, а у райзенов свободный множитель, у очень многих и...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Анна Франскевич
11:18
(Если у тебя видеокарта не уровня RTX 5090 — значит, ты не геймер. Демонстрация мощности системы стала новой формой самоутверждения:) Такие маргиналы никуда не делись. Они и на портативках продолжают...
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
ФельдшеR
11:18
Сказ о том как автор пожалел когда-то пару тысяч, а теперь за тот-же хрен в профиль надо 100+. Но афтор изза природной глупости и жадности повторят все те-же ошибки.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
AntonHT
11:16
Тем временем в России, стране с богатейшими запасами нефти и газа, энергетических ресурсов, в очередной раз все подорожало, и дорожает с завидной регулярностью
Австралия начала предоставлять бесплатную электроэнергию 14 миллионам жителей на 3 часа ежедневно
Максим Жук
11:14
SAAB , Вы бы лучше легенду возродили автомобильную ...9-5 и 9-3... огненную собаку
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Roditch
11:08
Если ты не видишь разницу, это не значит что её нет. Тем более для синхронизации кадров версия DisplayPort роль играет. Версия 1.4 нигде не будет упираться в разрешении 1440p, а для 2160p и 4320p уже ...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Павел Ломин
11:06
tinc, fastd + маршрутизация + nat + настроить фаервол Плати - сделаем.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
11:03
2я жизнь ноутбука это облегченная винда и SSD.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
11:02
Доширак поел и силы появились , чтобы заработать на дошик на ужин
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
