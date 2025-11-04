Впрочем, позиции Windows 10 всё ещё крепки.

Основной период поддержки Windows 10 завершился более двух недель назад, что вынудило некоторых пользователей искать альтернативы, в том числе переходить на Linux, что отражено в свежей статистике Steam.

Источник фото: ComputerBase

По данным игрового сервиса, в октябре текущего года доля Windows 10 снизилась на 1.04 %, достигнув значения 31.14 %, тогда как число пользователей Windows 11 увеличилось всего на 0.53 %, составив 63.57 %.

Это может означать, что часть пользователей выбрала другие ОС, в частности относящиеся к семейству Linux, доля которого возросла до 3.05 %, за месяц увеличившись на 0.37 %. Наиболее популярным Linux-дистрибутивом остаётся Arch Linux, имеющий в своём активе 0.31 % и набравший 0.02 % в месячном исчислении, на втором месте с показателем 0.2 % и приростом 0.11 % располагается Linux Mint 22.2, а замыкает тройку лидеров Ubuntu Core 22, которому отдало предпочтение 0.14 % (+0.03 %).

В семействе macOS лидером стала macOS 15.6.1, обладающая долей 0.51 %, хоть и потерявшая за месяц 0.27 % клиентской базы, на второй позиции разместилась macOS 26.0.1 (0.5 %), а на третьей — macOS 15.5.0 (0.15 %).

При этом ОС семейства Windows остаются наиболее популярными среди геймеров Steam — в октябре на их долю пришлось 94.84 %, а отток пользователей составил 0.56 %.