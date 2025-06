Galaxy Tab S9+ с One UI 8 появился в базе данных Geekbench.

Компания Samsung тестирует планшет Galaxy Tab S9+ с новейшей оболочкой One UI 8 на базе Android 16, что стало известно благодаря записи в базе данных Geekbench, пишет издание SamMobile.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что на сайте Geekbench замечен Galaxy Tab S9+, работающий под управлением Android 16, что подразумевает наличие оболочки One UI 8. Конечно, это вовсе не означает, что Samsung выпустит бета-версию One UI 8 для серии Galaxy Tab S9, учитывая, что программа предварительного тестирования One UI 7 также обошлась без этих моделей, но подтверждает факт подготовки оболочки для данной линейки.

Ранее сообщалось, что Samsung может включить в программу предварительного тестирования One UI 8 модели серии Galaxy S24 и S23, которые присоединятся к Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Обновление One UI 8 уступает предыдущей версии оболочки, One UI 7, по числу нововведений, но всё равно имеет достаточно обширный перечень улучшений и изменений, который был освещён в более раннем материале.