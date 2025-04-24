Специалист описал механизм, который позволяет злоумышленнику использовать уязвимость.

Несколько дней назад в рамках борьбы с уязвимостью CVE-2025–21204, позволявшей злоумышленникам повышать свои привилегии при помощи символических ссылок, компания Microsoft добавила в Windows папку inetpub, а спустя некоторое время объяснила, что её не стоит удалять, чтобы не подвергать систему опасности.

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Как выяснил специалист по безопасности Кевин Бомонт, злоумышленники могут использовать папку inetpub, создаваемую в Windows в процессе апрельского апдейта, и чуть иным образом, заблокировав обновления ОС.

По словам эксперта, исправление приводит к появлению новой уязвимости в стеке обслуживания Windows, в результате чего пользователь, не имея прав администратора, может заблокировать все будущие апдейты Windows — для этого достаточно создать символическую ссылку между папкой inetpub и Блокнотом, что приведёт к ошибке или откату в процессе инсталляции последующих обновлений ОС.

Специалист поспешил уведомить команду Microsoft о найденной уязвимости, хотя ответа ещё не поступало. Как бы то ни было, компания уже знает о проблеме, поэтому патч, её исправляющий, судя по всему, появится в ближайшее время.