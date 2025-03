Это намекает на более ранний запуск One UI 8.

Несколько дней назад стало известно о датах развёртывания One UI 7 для ряда моделей Samsung, но в настоящее время компания работает и над следующей версией прошивки, One UI 8, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее версия One UI 8 на базе Android 16 для смартфона Galaxy S25 Ultra была замечена на сервере Samsung, а сейчас в сети Интернет информатором Tarun Vats были обнародованы результаты тестов стандартной модели Galaxy S25 с новой прошивкой в бенчмарке Geekbench.

В одноядерном тесте Geekbench смартфон Samsung Galaxy S25 с One UI 8 (версия прошивки S931BXXU1BYC5) на базе Android 16 набрал 3135 баллов, а в многоядерном получил 9938 очков — результаты вполне стандартные для данной модели.

Появление первых тестов One UI 8 в конце марта весьма обнадёживают, так как первая прошивка и тесты производительности One UI 7 на основе Android 15 появились только в мае и июле прошлого года.

Учитывая это, One UI 8 может дебютировать раньше, чем One UI 7, что объясняется тем, что следующая версия прошивки, судя по всему, будет не такой масштабной, как One UI 7, поэтому сотрудникам Samsung понадобится меньше времени на отладку и тестирование. Кроме того, Google, как известно, собирается выпустить стабильную версию ОС Android 16 в мае-июне текущего года, что может стать дополнительным стимулом для Samsung с её One UI 8.