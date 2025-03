Компания рассказала о новых возможностях свежего обновления.

Несколько дней назад AMD выпустила свежий драйвер чипсета версии 7.02.13.148, который принёс целый ряд улучшений, а сегодня компания более подробно рассказала о них, пишет издание Neowin.

Источник фото: Tech ARP

Как сообщает AMD, апдейт содержит обновлённую службу пакетов подготовки, оптимизирующую работу процессоров Ryzen 9 в играх при помощи комбинации парковки ядер и улучшенного баланса мощности/частоты.

Кроме того, AMD рассказала о функции Автоматического определения процессора (Automatic Processor Detection), благодаря которой пользователю более не требуется переустанавливать Windows при замене процессора — функция автоматически изменяет пакеты подготовки при загрузке системы в том случае, если обнаружит новый CPU.

Данная функция будет особенно полезна пользователям и рецензентам, часто меняющим процессоры AMD — прежде всего это касается моделей X3D, которые в конфигурациях, состоящих из двух CCD, имеют асимметричную конструкцию с одной плиткой 3D V-Cache, что требует от ОС определённых оптимизаций и в случае замены CPU обычно была необходима переустановка Windows.

Кроме того, апдейт поставляется с драйвером базы данных совместимости приложений AMD (AMD Application Compatibility Database Driver), который уменьшает размер пула потоков для игр и приложений, поддерживающих небольшое количество потоков. В настоящее время в список поддерживаемых игр входят Deus Ex: Mankind Divided, Dying Light 2, Far Cry 6, Metro Exodus/Enhanced Edition, Total War: Three Kingdoms, Total War: Warhammer III и Wolfenstein: Youngblood.