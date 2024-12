Старт предварительного тестирования One UI 7 всё ближе.

Компания Samsung продолжает работать над One UI 7, готовясь к старту предстоящего предварительного тестирования, о чём свидетельствует целый ряд утечек, а свежие данные, обнаруженные информатором Tarun Vats, указывают на то, что производитель тестирует обновление не только на флагманских моделях, но и на доступных смартфонах серии M, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy M14 был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench c ОС Android 15, что указывает на наличие обновления One UI 7. Хотя данный экземпляр представляет собой LTE-версию, предполагается, что 5G-вариант также проходит тестирование с One UI 7.

Учитывая прошлый опыт с выходом обновлений для смартфонов Galaxy M14, источник предполагает, что версия 5G получит One UI 7 раньше, чем LTE-модификация, но появление записи в базе данных Geekbench, судя по всему, указывает на то, что разница во времени между запуском обновлений для обеих версий будет не слишком большой.

Другие доступные модели смартфонов Samsung, такие как Galaxy A14 5G и Galaxy A15 5G, появлялись с ОС Android 15 ещё несколько недель назад, что указывает на более ранний релиз One UI 7 для этих устройств.

Судя по ряду утечек, старт предварительного тестирования One UI 7 может состояться во второй половине декабря и быть ограничен только несколькими сериями смартфонов Samsung.