Новый продукт выйдет в ближайшие недели.

Компания, отвечающая за разработку игрового движка Unity, в рамках ежегодной конференции Unite объявила о дате релиза следующей, шестой, версии своего продукта, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

В официальном пресс-релизе сообщается, что игровой движок Unity 6 станет доступен для разработчиков во всём мире 17 октября текущего года, а первое обновление для новой версии продукта, Unity 6.1, содержащее целый ряд новых функций, включая поддержку складных и крупноформатных экранов, а также отложенный рендеринг Deferred+ в GPU Resident Drawer, будет выпущено в апреле следующего года.

В материале подчёркивается, что Unity 6 предложит разработчикам ряд улучшений графической составляющей, упростит создание многопользовательских игр и даст возможность использовать усовершенствованные инструменты для разработки игр, предназначенных для браузеров.

Одной из первых игр, основанной на игровом движке Unity 6, станет научно-фантастический шутер от первого лица Den of Wolves, разработанный компанией 10 Chambers, специалисты которой сначала выбрали Unity 2022 LTS, но в процессе работы над тайтлом, изучив возможности предварительной версии Unity 6, отдали предпочтение более свежему продукту.





Отмечается, что в связи с достаточно спорным решением взимать дополнительную плату с разработчиков за количество установок игр на основе движка Unity с начала текущего года компания Unity Technologies столкнулась со шквалом критики в свой адрес, поэтому спустя несколько месяцев ей пришлось отказаться от данного нововведения, но её авторитет был подорван, поэтому Unity 6 может вновь вернуть доверие к компании, конечно, в том случае, если не разочарует разработчиков своими возможностями.