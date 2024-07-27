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Стали известны ключевые характеристики смартфона Nothing Phone (2a) Plus
По ряду параметров новинка будет отличаться от стандартной модели.

Уже через несколько дней ассортимент Nothing должен пополниться новой моделью смартфона, получившей название Nothing Phone (2a) Plus и отличающейся от стандартного Nothing Phone (2a) рядом улучшений, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Nothing Phone (2a). Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее производитель подтвердил, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus получит более производительный по сравнению со стандартной моделью чипсет MediaTek Dimensity 7350 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Сегодня же стало известно, что новинка сохранит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей, не отличаясь по данному параметру от Phone (2a), а также привычное цветовое оформление в серых и чёрных тонах, хотя предполагается, что к ним может добавиться и немного иная отделка.

Ещё одним улучшением по сравнению со стандартной моделью станет оснащение Nothing Phone (2a) Plus обновлённой селфи-камерой с разрешением 50 Мп вместо 32-Мп датчика. Кроме того, новинке приписывается наличие зарядки мощностью 50 Вт, что на 5 Вт больше на фоне возможностей Phone (2a).

Устройство должно быть представлено как минимум в двух версиях, одна из которых получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а другая — 12 ГБ ОЗУ и хранилище объёмом 256 ГБ.

В остальном же разницы между стандартной и Plus-моделью, судя по всему, не будет — новинка будет характеризоваться тем же дизайном, характеристиками камеры на тыльной стороне и дисплея.

Ожидается, что запуск смартфона Nothing Phone (2a) Plus состоится 31 июля. Информации о стоимости и доступности новой модели пока не предоставляется.

#nothing phone (2a) plus
Источник: gizmochina.com
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Производитель подтвердил ряд характеристик смартфона среднего класса Nothing Phone (2a) Plus
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