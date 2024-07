По ряду параметров новинка будет отличаться от стандартной модели.

Уже через несколько дней ассортимент Nothing должен пополниться новой моделью смартфона, получившей название Nothing Phone (2a) Plus и отличающейся от стандартного Nothing Phone (2a) рядом улучшений, говорится в материале сайта Gizmochina.

Nothing Phone (2a). Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее производитель подтвердил, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus получит более производительный по сравнению со стандартной моделью чипсет MediaTek Dimensity 7350 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Сегодня же стало известно, что новинка сохранит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей, не отличаясь по данному параметру от Phone (2a), а также привычное цветовое оформление в серых и чёрных тонах, хотя предполагается, что к ним может добавиться и немного иная отделка.

Ещё одним улучшением по сравнению со стандартной моделью станет оснащение Nothing Phone (2a) Plus обновлённой селфи-камерой с разрешением 50 Мп вместо 32-Мп датчика. Кроме того, новинке приписывается наличие зарядки мощностью 50 Вт, что на 5 Вт больше на фоне возможностей Phone (2a).

Устройство должно быть представлено как минимум в двух версиях, одна из которых получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а другая — 12 ГБ ОЗУ и хранилище объёмом 256 ГБ.

В остальном же разницы между стандартной и Plus-моделью, судя по всему, не будет — новинка будет характеризоваться тем же дизайном, характеристиками камеры на тыльной стороне и дисплея.

Ожидается, что запуск смартфона Nothing Phone (2a) Plus состоится 31 июля. Информации о стоимости и доступности новой модели пока не предоставляется.