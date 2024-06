Компания Samsung может сдвинуть сроки выпуска своих апдейтов.

Следующее крупное обновление Samsung One UI версии 6.1.1 принесёт целый ряд новых функций и улучшений с использованием технологий искусственного интеллекта, о чём сообщает информатор Ice Universe, говорится в публикации сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что Samsung отойдёт от своего привычного цикла выпуска обновлений и представит новые модели смартфонов с One UI 6.1.1 вместо One UI 7 на базе Android 15. Как заявляет информатор, обновление One UI 6.1.1 добавит новые функции искусственного интеллекта, в том числе инструмент, позволяющий создавать граффити с использованием электронного пера S-Pen и возможностей ИИ — по его словам, новая функция позволит пользователям на полную использовать своё воображение.

Отмечается, что в One UI версии 6.1 внимания S-Pen не уделялось, но обновление One UI 6.1.1 расширит возможности применения электронного пера, максимально используя технологии искусственного интеллекта Galaxy AI. Кроме того, апдейт может улучшить системную анимацию.

Как сообщает информатор, в текущем году Samsung отложит выпуск обновления One UI 7, стабильная версия которого могла бы выйти уже осенью, отдав предпочтение One UI 6.1.1, причём одними из первых данный апдейт получат модели серии Galaxy S24, благодаря чему будет оптимизирована работа камеры и исправлены проблемы с обработкой изображений — ожидается, что это произойдёт в августе. Помимо этого, в числе первых One UI 6.1.1 должны получить предстоящие модели складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.