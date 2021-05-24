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Vivo представила iQOO Neo5 в марте, а сегодня компания выпустила более доступную версию, получившую название iQOO Neo5 Lite.

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Как и Neo5, вариант Lite также поставляется с Snapdragon 870 SoC, OriginOS на базе Android 11 и 16-мегапиксельной селфи-камерой. Но на этом сходство заканчивается, поскольку в iQOO Neo5 Lite установлен ЖК-дисплей FullHD+ 144 Гц с диагональю 6,57 дюйма вместо чуть большей AMOLED-панели на обычном Neo5 с частотой обновления 120 Гц.

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Еще одно различие между двумя смартфонами заключается в аккумуляторном отсеке. Neo5 поставляется с аккумулятором на 4400 мАч с зарядкой 66 Вт, в то время как модель Lite оснащена аккумулятором на 4500 мАч, но максимальная мощность зарядки составляет 44 Вт. Входящий в комплект адаптер мощностью 44 Вт может разряжать батарею с 0 до 70% за 30 минут.

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На задней крышке iQOO Neo5 Lite находится тройная камера, как в vanilla Neo5, но комбинация отличается. Neo5 Lite сохраняет основную камеру на 48 МП, заменяя сверхширокие 13 МП и 2 МП модули глубины на 8 МП сверхширокие и 2 МП макромодули соответственно.

Остальные функции iQOO Neo5 Lite включают: стереодинамики, Multi-Turbo 5.0, 11-слойную систему отвода тепла с жидкостным охлаждением, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку USB-C, NFC и 5G. Смартфон также может использовать до 3 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 в качестве дополнительной оперативной памяти для более плавной работы.

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IQOO Neo5 Lite поставляется в двух цветах и трех конфигурациях памяти - 8 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 256 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ по цене 2299 юаней (355 долларов США / 290 евро), 2499 юаней (390 долларов США / 320 евро) и 2 юаня. 699 (420 долларов / 345 евро) соответственно.