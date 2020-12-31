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Стали известны первые результаты флагманского процессора Core i9-11900K на базе архитектуры Rocket Lake-S. ЦП основан на архитектуре ядра Cypress Cove, который, как ожидается, обеспечит двузначный прирост IPC по сравнению с серией на базе Skylake.

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Core i9-11900K набирает 695,4 балла в однопоточном тесте CPU-Z, что на 19% быстрее, чем Core i9-10900K в том же тесте. CP также оказался на 13% быстрее в многопоточном тесте (6522 против 5765 баллов), несмотря на меньшее количество ядер.

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По сравнению с Ryzen 9 5950X, который считается самым быстрым процессором в серии Vermeer (Zen3), результат показывает, что Core i9-11900K быстрее почти на 3% в однопоточном тесте, но флагманский 16-ядерный процессор AMD по-прежнему на 90% быстрее в многопоточном тесте.

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Согласно последним слухам, Intel собирается анонсировать свою серию Core 11-го поколения на выставке CES 2021, но процессоры не будут доступны до конца марта. Согласно Uniko’s Hardware, серия будет официально выпущена 15 марта.

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На официальной странице тестов CPU-Z в настоящее время серия Ryzen 5000 не указана в рейтинге лидеров, поэтому вот быстрое сравнение с процессорами на базе Zen3 от Guru3D:



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