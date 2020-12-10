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Сегодня компания объявила, что Redmi 9 Power будет представлен 17 декабря.

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На официальном сайте Xiaomi говорится, что Redmi 9 Power будет иметь дисплей с каплевидным вырезом и 4-мегапиксельную камеру на задней панели.

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Кроме этого, есть намек на аккумулятор с высокой емкостью и мощный процессор, но не упоминают никаких конкретных цифр. Redmi 9 Power будет поставляться с Hi-Res Audio, стереодинамиками и иметь четыре варианта расцветки.

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Redmi 9 Power будет представлять собой улучшенную версию Redmi Note 9 4G, который работает на чипсете Snapdragon 662 SoC, оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD + и имеет мощный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Будет установлено 4ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной памяти.

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Однако, в отличие от Redmi 9 Power, Redmi Note 9 4G имеет тройную камеру на задней панели. Основная камера на 48 МП, 8-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Для селфи и видеозвонков на передней панели есть 8-мегапиксельная камера.

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На других рынках эта модель получит название Redmi 9T.