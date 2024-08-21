Snapdragon 7s Gen 3 будет игровым процессором для недорогих смартфонов

Сегодня утром появилась информация об утечке данных о SoC Snapdragon 7s третьего поколения, и теперь компания Qualcomm официально подтвердила эту информацию. Этот 4-нанометровый чип должен стать одним из лучших в линейке процессоров Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Snapdragon 7+ Gen 3, в свою очередь, является самым производительным в этой линейке.

Компания Qualcomm утверждает, что новый чип предоставит замечательные возможности искусственного интеллекта для более доступных смартфонов. Уже есть заказы на этот чип от таких брендов, как Samsung, Realme и Sharp. Эти компании планируют выпустить первые устройства на базе нового чипа в ближайшие месяцы.

Этот процессор на 20% производительнее, чем его предшественник, Snapdragon 7s второго поколения. Графический процессор работает на 40% быстрее, а производительность искусственного интеллекта на 30% выше. При этом процессор потребляет на 12% меньше энергии.



Процессор Kryo имеет одно основное ядро с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Также есть три производительных ядра с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четыре эффективных ядра с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Поддерживается оперативная память объёмом до 16 ГБ и хранилище UFS 3.1.



Этот процессор обладает возможностями создания искусственного интеллекта на устройстве благодаря специальному NPU для AI Engine. Также он поддерживает шумоподавление на основе искусственного интеллекта и съёмку фотографий с разрешением 200 Мп и видео в формате 4K HDR. Spectra Triple ISP обеспечивает одновременную съёмку фотографий и видео со сверхбыстрой параллельной обработкой и плавным масштабированием. Поддерживаются дисплеи с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц. Для игр предусмотрен Adaptive Performance Engine 3.0, функция затенения с переменной скоростью, которая динамически отображает объекты в сцене, Adreno HDR Fast Blend для динамичных и сложных сцен, а также поддержка API Vulkan 1.3.



Процессор Snapdragon 7s третьего поколения поддерживает 5G mmWave и Sub-6, системы SA и NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC.