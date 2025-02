С запуском аппарата компания сделала ставку на OLED-экраны.

Компания Apple анонсировала новый бюджетный смартфон iPhone 16e, который приходит на смену iPhone SE третьего поколения. Производство последнего, как и моделей iPhone 14 и 14 Plus, официально прекращено. Apple, похоже, намерена полностью обновить свою экосистему, отказавшись от ряда прежних устройств. Это означает, что компания больше не будет продавать смартфоны с небольшими экранами, разъёмом Lightning, кнопкой «Домой» с Touch ID и LCD-дисплеями. Прекращение продаж iPhone 14 и 14 Plus в середине цикла — беспрецедентный шаг для Apple.

С запуском iPhone 16e компания Apple сделала ставку на OLED-экраны, полностью отказавшись от использования LCD в своих смартфонах. Одновременно с этим завершается эра Lightning-порта: все новые устройства будут оснащаться USB-C. Анонс iPhone 16e вызвал большой интерес, но не менее важно решение Apple отказаться от ряда устаревших технологий и моделей.

Хотя прекращение производства некоторых продуктов с появлением новых — обычная практика для Apple, решение снять с продажи iPhone 14 и 14 Plus оказалось неожиданным. Текущая линейка iPhone теперь включает в себя iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и новый iPhone 16e. Вполне вероятно, что с анонсом серии iPhone 17 в сентябре компания прекратит продажи iPhone 15 и 15 Plus. Apple кардинально меняет свою стратегию, впервые убирая основные модели iPhone из продажи до конца года. Остаётся только гадать, какие ещё сюрпризы компания готовит своим пользователям, окончательно покинув рынок компактных смартфонов.