Speedtest, напомним, недоступен в России с середины 2025-го.

Компания «Яндекс» сообщила о выпуске в мобильных магазинах Google Play и App Store своего специализированного приложения «Интернетометр». Оно предназначено для измерения скорости сети, ранее данный сервис можно было оценить в действии только через окно браузера.

Источник изображения: «Яндекс»

Возросшая популярность «Интернетометра» возникла не на ровном месте, поскольку в июле прошлого года произошла блокировка популярного сервиса Speedtest от финской компании Ookla. «Яндекс» для своего приложения реализовала возможность проверки скорости скачивания контента, отдачи и пинга – в общем, стандартный набор опций. Оно, также как и Speedtest, умеет показывать IP-адрес пользователя.

Специально для провайдеров «Яндекс» дополнительно готовит возможность входа в личный кабинет и отслеживания статистики скорости соединений в зависимости от региона.