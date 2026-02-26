Правда, в свободном доступе LibreOffice Online не будет по экономическим соображениям и не только.

Авторы популярного бесплатного офисного пакета LibreOffice приняли решение возобновить работы над онлайн-проектом LibreOffice Online, который в теории (и в случае его успешного запуска) может составить достойную конкуренцию другим подобным онлайн-сервисам — Google Docs, в первую очередь.

Источник изображения: The Document Foundation

Изначально LibreOffice Online как сервис был запущен в 2015 году, и для его работы не требовалось устанавливать программное обеспечение на компьютер. Как и в случае с Google Docs, достаточно было открыть браузер, залогиниться и начать работать. Совместная работа над разными документами тоже была реализована, ведь это считается чуть ли не самой важной «фичей» подобных сервисов.

Развитие LibreOffice Online прекратилось в 2022 году — именно тогда разработчики сервиса объявили об этом официально. А сейчас они же задумались о возрождении, но с важным изменением — никакого свободного доступа по аналогии с тем же Google Docs. Держать серверы для изначально бесплатного проекта, который никак не монетизируется, — сомнительное денежное «удовольствие». Именно поэтому разработчики предлагают альтернативу в виде установки сервиса на частных серверах.

Кстати, многие эксперты считают, что истинная причина «заморозки» LibreOffice Online заключается в уходе всех его авторов в команду Collabora Online. Там была длинная история, связанная с ребрендингом онлайн-сервиса LibreOffice, а также его последующего закрытия советом директоров The Document Foundation из-за конфликта интересов. Сейчас важно знать, что LibreOffice Online действительно может заработать, но только при достаточной заинтересованности компаний и частных лиц, которые не побояться устанавливать его на свои серверы.