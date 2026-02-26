Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Онлайн-версия LibreOffice может стать конкурентом Google Docs — сервис вновь заработал
Правда, в свободном доступе LibreOffice Online не будет по экономическим соображениям и не только.

Авторы популярного бесплатного офисного пакета LibreOffice приняли решение возобновить работы над онлайн-проектом LibreOffice Online, который в теории (и в случае его успешного запуска) может составить достойную конкуренцию другим подобным онлайн-сервисам — Google Docs, в первую очередь. 

Источник изображения: The Document Foundation

Может быть интересно

Изначально LibreOffice Online как сервис был запущен в 2015 году, и для его работы не требовалось устанавливать программное обеспечение на компьютер. Как и в случае с Google Docs, достаточно было открыть браузер, залогиниться и начать работать. Совместная работа над разными документами тоже была реализована, ведь это считается чуть ли не самой важной «фичей» подобных сервисов. 

Развитие LibreOffice Online прекратилось в 2022 году — именно тогда разработчики сервиса объявили об этом официально. А сейчас они же задумались о возрождении, но с важным изменением — никакого свободного доступа по аналогии с тем же Google Docs. Держать серверы для изначально бесплатного проекта, который никак не монетизируется, — сомнительное денежное «удовольствие». Именно поэтому разработчики предлагают альтернативу в виде установки сервиса на частных серверах. 

Кстати, многие эксперты считают, что истинная причина «заморозки» LibreOffice Online заключается в уходе всех его авторов в команду Collabora Online. Там была длинная история, связанная с ребрендингом онлайн-сервиса LibreOffice, а также его последующего закрытия советом директоров The Document Foundation из-за конфликта интересов. Сейчас важно знать, что LibreOffice Online действительно может заработать, но только при достаточной заинтересованности компаний и частных лиц, которые не побояться устанавливать его на свои серверы. 

#программное обеспечение #libreoffice #офисные пакеты #libreoffice online
Источник: cnews.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
8
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
4
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
3
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
3
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
1
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
19
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Компания Nothing продемонстрировала новый дизайн своего бюджетного смартфона Phone 4a
1
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
4

Популярные статьи

Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
30
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

Китя.
15:40
Шаришь. молодца
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Валерий Валерьевич
15:39
Кого ты тут мyдило тупое сливаешь, если ты из сливного бака не вылазаешь??
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Project_Raiden
15:37
это было очень.. очень давно. С тех пор и оперов много завезли. и все карты переделали. И стрельбу.
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Валерий Валерьевич
15:37
Раз сможешь, начинай лизaть мою жoпу. Я не против.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Апшеронский скакел
15:36
всё, ты слился и идёшь нaxyй
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Валерий Валерьевич
15:36
тебя каждый день обoccывают в подворотне каждый день?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Апшеронский скакел
15:36
Как смогу, а смогу я только тебе жопу проткнуть черенком от лапаты, падаль сливная
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Апшеронский скакел
15:35
Чмo с Тулы, тебя каждый день обoccывают в подворотне или через день?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Эдуард Кузнецов
15:34
Не набежали)
SK Hynix инвестирует $15 млрд в производство полупроводников в Южной Корее
Garthar
15:34
Ты отстал от жизни. Китайцы уже во многом обгоняют западный автопром и по надежности в том числе. Местами им недостает эргономичности и удобств, но это тоже поправимо.
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter