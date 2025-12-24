Но есть у этого и минусы, о чём пытаются рассказать многие эксперты.

Зарубежное агентство Bloomberg подсчитало, что российский рубль в период с января 2025 года укрепился по отношению к доллару на 45%. Аналитики данной компании считают, что в списке причин этому отдельными пунктами стоят низкий спрос на зарубежную валюту со стороны резидентов и компаний, а также достаточно высокую ключевую ставку.

Здесь уместным будет напомнить, что с июня 2024-го курс рубля определяется Банком России на основе получаемых сведений от кредитных организаций с результатами операций по конверсии разных валют между банками. До июня того года всё определялось по результатам биржевых торгов долларом и евро, которые пришлось отменить из-за санкций.

Bloomberg справедливо указало на одну очевидную особенность нынешнего стремительного роста российского рубля — национальная валюта входит в топ-5 самых доходных мировых активов. Выше доходность только у платины, серебра, палладия и золота.

Ещё в числе причин укрепления курса можно назвать жёсткую проводимую денежно-кредитную политику Банка России с высокой ключевой ставкой. Это поспособствовало повышению привлекательности и без того крайне выгодных рублёвых вкладов. Наконец, в Bloomberg убеждены, что укрепление российского рубля на протяжении всего 2025 года можно считать сильнейшим аж с 1994 года.

Есть у такого положения дел с курсом и свои минусы. В отчёте Bloomberg говорится, что слишком сильный рубль может отрицательно повлиять на объемы привлечения в страну инвестиций. А некоторые специалисты и вовсе убеждены, что если чуток ослабить курс, то это должно положительно повлиять на развитие всей экономики в целом и крупных российских производителей — в частности.