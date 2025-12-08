Возможно, это инженер ASUS так развлекается, но анонс процессора действительно не за горами.

В Сети появилась новая информация насчёт грядущего процессора Ryzen 7 9850X3D от AMD. На этот раз речь пойдёт о фотографии-тизере BIOS относительно бюджетной материнской платы ASUS с чипсетом AMD B850. Картинка изначально появилась в китайских социальных сетях, но очень быстро была распространена западными любителями инсайдов.

Именно на заснятой странице BIOS запечатлены сведения о Ryzen 7 9850X3D, для которого прописана рабочая частота 5,3 ГГц (сведения подтверждаются предыдущими инсайдами) в тандеме с быстрой памятью DDR5 на частоте 9800 МГц. Конкретно на сборке с тизер-картинки процессор работает вместе с двумя плашками памяти G.Skill по 16 Гбайт. Единственное, что вызывает вопросы – указанный 2037 год, но это, очевидно, нюансы взаимодействия с инженерным образцом материнской платы. Или просто неосмотрительность сборщика.

Напомним, Intel готовит свой ответ процессорам AMD линейки X3D с увеличенным объёмом памяти L3. Чипы будут принадлежать обновлённой линейке Arrow Lake, и в профильных ресурсах они известны как Granite Ridge X3D. Подробности «синие» пока не спешат обнародовать.