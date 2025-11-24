Дела у «синих» действительно идут не очень, а впереди ещё долгие годы исправлений былых ошибок.

Крупный немецкий магазин электроники Mindfactory поделился статистикой продаж, которая выглядит для Intel совсем уж удручающе. За прошедшую неделю немцы купили почти 2260 процессоров AMD, в то время как конкуренты смогли реализовать всего 220 штук. Этот гигантский разрыв наглядно показывает, что на одном из ключевых европейских рынков «синяя команда» продолжает терять влияние, уступая сопернику практически во всех ценовых категориях.

Главной причиной такого отрыва стал ажиотажный спрос на игровые модели с технологией 3D V-Cache. Так, Ryzen 7 9800X3D и 7800X3D разошлись тиражом свыше 1 тысячи экземпляров, что составляет почти половину от всех отгрузок компании. В стане Intel дела идут куда скромнее: даже лучшие их модели Core i5-14600K и свежий Core Ultra 7 265K покупают лишь по двадцать штук в неделю.

Огромная разница в количестве проданных товаров привела к тотальному превосходству по деньгам - «красные» забирают себе 93% всей выручки упомянутого выше ритейлера в сегменте процессоров для настольных систем, оставляя конкуренту буквально крохи.

Аналитики сомневаются, что у грядущего обновления линейки Arrow Lake получится серьёзно изменить сложившуюся ситуацию на рынке ПК. Покупатели сейчас выбирают максимальную производительность в играх, а здесь Intel пока нечего противопоставить актуальным процессорам Ryzen. Даже если новинки окажутся хороши в рабочих задачах, этого вряд ли хватит для того, чтобы вернуть интерес массовой аудитории.