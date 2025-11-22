Это должно устранить раздражающие задержки при открытии папок и не только.

Инженеры Microsoft официально признали, что штатный файловый менеджер Windows 11 работает недостаточно быстро, что вызывает справедливое недовольство у многих пользователей. Чтобы исправить этот недочёт, компания решила изменить саму механику запуска приложения: теперь оно будет подгружаться в фоновом режиме ещё до того, как понадобится. Такое нововведение должно устранить раздражающие задержки при открытии папок, сделав отклик системы практически мгновенным.

Новая функция уже появилась в свежей тестовой сборке для участников программы предварительной оценки. Причём, разработчики предусмотрели хоть какую-то свободу выбора: если кому-то не нравится, что лишний процесс занимает оперативную память, опцию можно отключить вручную. Для этого достаточно зайти в параметры папок, переключиться на вкладку «Вид» и просто убрать галочку напротив пункта о предварительной загрузке окон.

Помимо работы над скоростью, создатели ОС взялись и за наведение порядка в интерфейсе Windows 11. Контекстное меню, которое часто критиковали за хаотичную организацию и перегруженность, решили сделать компактнее и логичнее. Второстепенные команды сгруппировали так, чтобы они не занимали лишнее место, но оставались под рукой. Например, действия вроде создания ZIP-архива, копирования пути или установки обоев перенесли в отдельный выпадающий список управления файлами.