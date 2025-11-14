Таким специалистам предлагают при увольнении до 36 окладов в зависимости от стажа.

Корейская компания Krafton, известная по играм PUBG и Subnautica 2, начала масштабную трансформацию в «компанию, ориентированную прежде всего на ИИ». Только вот этот «переход» сопровождается неоднозначными кадровыми решениями: как сообщают зарубежные издания, включая GamesIndustry.biz и Eurogamer, руководство предложило сотрудникам программу добровольного увольнения.

Сотрудникам, которые решат покинуть компанию, предлагают солидные компенсационные пакеты — от 6 до 36 месячных окладов в зависимости от стажа работы. Официально в Krafton заявляют, что это не сокращение штата, а «поддержка сотрудников в эпоху трансформации», которая поможет им «принять новые вызовы внутри или за пределами компании». В общем, стандартная корпоративная «отмазка», которую принято использовать при сокращении штата. По данным отраслевых СМИ, компания также заморозила найм персонала на все должности, не связанные напрямую с разработкой игр или искусственным интеллектом.

На саму «ИИ-трансформацию» Krafton денег не жалеет, ведь ранее она уже объявляла о полной реорганизации бизнеса и соответствующих инвестициях в размере почти $91 млн. Основная часть этих средств (около $69,7 млн) пойдёт на создание мощного GPU-кластера для работы ИИ-систем. Ещё $20,8 млн выделено на переобучение оставшихся сотрудников.

По словам главы компании Кима Чхан-хана, цель состоит в автоматизации рутинных задач — дескать, чтобы люди могли сосредоточиться на творчестве. Представленная Krafton стратегия даже сейчас контрастирует с более осторожным подходом в вопросе внедрения нейросетей другими крупными технологическими компаниями. Даже глава Microsoft Gaming Фил Спенсер недавно отмечал, что в его компании искусственный интеллект используется в основном для модерации и среди внутренних студий нет установки от руководства на его обязательное применение в творческом процессе.