Roblox выпустил ИИ-инструмент для создания 3D-моделей

Roblox представил Cube — свою первую модель для генерации 3D-объектов с помощью искусственного интеллекта. Компания также открыла исходный код, чтобы любой желающий мог доработать инструмент. Cube был анонсирован в прошлом году на конференции разработчиков Roblox, а его демонстрация состоится на Game Developers Conference (GDC).

Уже на этой неделе разработчики получат доступ к первой функции Cube — генерации 3D-сеток. В бета-версии можно создавать трёхмерные модели объектов по текстовому запросу. Готовые варианты можно дополнительно редактировать в Roblox Studio. Открытая версия Cube 3D позволяет настраивать, создавать плагины и обучать модель на собственных наборах данных.

Roblox также анонсировал три дополнительных ИИ-инструмента для закрытия ключевых паттернов взаимодействия с нейросетями: генерация текста, преобразование текста в речь и речи в текст. Они появятся в ближайшие месяцы. Эти функции позволят разработчикам добавлять в игры диалоги с NPC, озвучку и голосовое управление.

В будущем Roblox планирует добавить генерацию более сложных объектов и целых сцен. Например, можно будет попросить ИИ создать лес и изменить цвет листьев на осенний. Долгосрочная цель — создать полностью функциональные 3D-объекты и сцены.

Руководство Roblox уверено, что Cube ускорит работу разработчиков, особенно инди-студий. Компания уже выпустила несколько ИИ-инструментов, в том числе для генерации текстур и создания аватаров.

Напомним, недавно Tencent также выпустила свою открытую модель для генерации 3D-моделей. Однако использование ИИ вызывает опасения в индустрии. Согласно недавнему отчету GDC, 30% разработчиков считают, что генеративный ИИ негативно влияет на игровую индустрию. Исследование CVL Economics указывает на то, что к 2026 году 13,4% рабочих мест в индустрии могут быть заменены ИИ.