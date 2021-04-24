Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Операторы программы-вымогателя Qlocker заработали 260 000 долларов за 5 дней

Операторы программы-вымогателя заработала 260 000 долларов всего за пять дней, просто удаленно зашифровав файлы на устройствах QNAP с помощью программы архивирования 7zip
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Начиная с понедельника пользователи QNAP NAS со всего мира внезапно обнаружили, что их файлы зашифрованы вредоносным ПО Qlocker, использовавшим уязвимости на своих устройствах. В то время как большинство групп программ-вымогателей тратят значительное время на разработку своего вредоносного ПО, чтобы сделать его эффективным, многофункциональным и надежным, команде Qlocker даже не пришлось создавать свою собственную вредоносную программу. Вместо этого они просканировали устройства QNAP, подключенные к Интернету, и использовали их, используя недавно обнаруженные уязвимости. Эти эксплойты позволили злоумышленникам удаленно запустить архивную утилиту 7zip для защиты паролем всех файлов на устройствах хранения NAS жертв.

Такой простой подход позволил им за пять дней зашифровать более тысячи, если не тысяч устройств, используя проверенный временем алгоритм шифрования, встроенный в архивную утилиту 7zip.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Программы-вымогатели, нацеленные на предприятия, обычно требуют выкупа в размере от 100 000 до 50 миллионов долларов,  чтобы расшифровать устройства жертвы и не допустить утечки украденных данных.

Однако Qlocker выбрал другую тактику - владельцев малого и среднего бизнеса, использующих устройства QNAP NAS для сетевого хранения. Похоже, что злоумышленники хорошо изучили своих жертв, поскольку они оценили свои требования о выкупе всего в 0,01 биткоина или примерно в 500 долларов по сегодняшним ценам на биткоины.

реклама

Решение заплатить миллионы долларов требует от компании серьезных размышлений о том, стоят ли потерянные данные миллионы долларов. Однако оплата в 500 долларов может рассматриваться как небольшая плата за восстановление важных файлов. Расчет Qlocker, похоже удался, поскольку платежи начали поступать, что принесло злоумышленникам значительную прибыль за несколько дней активности.

Поскольку программа-вымогатель Qlocker использует фиксированный набор адресов биткоинов, то эти адреса можно отслеживать.

реклама

Во вторник вечером исследователь безопасности Джек Кейбл обнаружил временную ошибку, которая позволила ему бесплатно восстановить пароли для 55 паролей жертв.

На данный момент 20 адресов биткоинов, показанных выше, получили выкуп на общую сумму 5,25735623 биткоина. Эта сумма эквивалентна примерно 258 494 долларам США.

Если разделить количество полученных биткоинов, то видно, что 525 жертв, на данный момент заплатили выкуп. К сожалению, платежи продолжают поступать, поскольку пользователи принимают трудное решение заплатить за восстановление своих файлов, и вероятно сумма выкупов в течении следующих дней будет увеличиваться.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
114
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 30
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 104
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 114
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
8
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
41
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
1
В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком
12
Xiaomi Redmi Note 9 дешевеет в России – Helio G85, NFC и аккумулятор на 5 020 мА*ч
3
Резкое падение Биктоина привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
49
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
14
Xiaomi устранила проблемы с мерцанием экрана в Redmi Note 10 Pro
+
Криштиану Роналду купил самую дорогую машину на планете – Bugatti La Voiture Noire
19
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
46
Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г
1
Для эффективной добычи криптовалюты Chia Coin понадобятся вместительные накопители и много ОЗУ
57
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
44
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
44
Civilization VI получила гигантский патч с новыми юнитами, картами и изменениями баланса цивилизаций
77
После роста цены Эфириума до $2600 видеокарты подорожали и почти исчезли из магазинов в РФ
12
Nvidia предлагает удалить последние обновления Windows 10, чтобы исправить проблемы с играми
9

Популярные статьи

Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
38
Разблокируем скрытые настройки БИОС
33
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
38
10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году
12
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
84
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
27

Сейчас обсуждают

ibulletproof
20:07
Ждем новость, где он ее расхерачит об столб.
Криштиану Роналду купил самую дорогую машину на планете – Bugatti La Voiture Noire
h2o
19:55
раундовые онлайн игры очень хреново сказываются на психо-неврологическом состоянии пОциента. знаю по себе ;D с 97 года. (квейк, контра,...танки). я даже не представляю какие изменения происходят у дет...
10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году
Дмитрий Внук
19:48
Для майнинга на венеках решающая роль за процессором. Там просто все сводится к топовому АМД с кучей ядер. Так что лучше взять пока есть.
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
O19
19:47
Эх. Начал читать. Понял, что 60 FPS по факту являются 30 FPS. Читать дальше не вижу смысла. Интересно, у китайцев есть что-нибудь без обдурилова ?
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
Иванов Сергей
19:46
Без тебя кремлебот бы не разобрались.
В Европе могут полностью запретить распознавание лиц в общественных местах
Михаил
19:43
Следующая осень я думаю. Большинство экспертов ссылается что чипов не хватит, сейчас никто про запас не будет производить, тем более амд скоро представит новую архитектуру. У амд следующее поколение г...
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
Михаил
19:42
АМД в свое время шла этим путем, 5 серия карт не особо пошла и 7 не пошла, потому что карт не было посути. Народ подсел на нвидию. Плюс потом у амд были проблемы, народу побыстрее надо. По факту Хуанг...
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
Don-Pedro
19:41
Август, более вероятно начало октября, это время когда пойдет полным ходом снижение цен на видики. Покупать карточки в конце года будет весьма неразумной инициативой. До выхода 4....х останется ровно ...
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
галина денисова (корзникова)
19:39
я уже заработала на 2 двушки в Казани. Скоро куплю Шкоду Суперб. Это все чисто за счет майнинга. Ни копейки не вкладывала с основного заработка. Так что, тупоголовые геймеры, завидуйте. Вы лохи и нищ...
Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
Дмитрий Внук
19:39
Там была 6800gs в которой конвейеры разблокировать можно и получить gtx
5 оригинальных способов поиграть в компьютерные игры во время дефицита видеокарт от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем