Несколько дней назад компания AMD официально представила свою новую видеокарту Radeon RX 9050, и эксперт YouTube-канала NJ Tech уже успел протестировать новинку в ряде современных игр, сравнив её с Radeon RX 6600.
В тесте принимала участие модель Radeon RX 9050 8 ГБ производства Asus, способная достигать тактовой частоты 2760 МГц в режиме boost, что на 6 % выше по сравнению со стандартными спецификациями AMD. Ей противостояла Radeon RX 6600 8 ГБ от ASRock, работающая на стандартной частоте до 2491 МГц в режиме boost.
Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, под управлением Windows 11 25H2 в разрешении 1080p добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- Halo: Campaign Evolved (средние настройки, TSR Native): RX 6600 – 45 fps/40 fps, RX 9050 – 51 fps/46 fps
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (средние настройки, TAA Native): RX 6600 – 55 fps/41 fps, RX 9050 – 62 fps/47 fps
- Resident Evil Requiem (пресет Normal, RT выкл., пряди волос вкл.): RX 6600 – 64 fps/57 fps, RX 9050 – 80 fps/69 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки, PICO Native): RX 6600 – 58 fps/47 fps, RX 9050 – 71 fps/63 fps
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки, RT выкл.): RX 6600 – 65 fps/53 fps, RX 9050 – 77 fps/58 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): RX 6600 – 268 fps/122 fps, RX 9050 – 303 fps/135 fps
- 007 First Light (средние настройки): RX 6600 – 46 fps/40 fps, RX 9050 – 50 fps/44 fps
- Forza Horizon 6 (пресет Ultra, RT выкл.): RX 6600 – 60 fps/52 fps, RX 9050 – 68 fps/58 fps
- Crimson Desert (высокие настройки): RX 6600 – 41 fps/32 fps, RX 9050 – 47 fps/39 fps
- Gothic 1 Remake (средние настройки, TSR Native): RX 6600 – 52 fps/44 fps, RX 9050 – 56 fps/46 fps
- Marvel Rivals (средние настройки): RX 6600 – 63 fps/48 fps, RX 9050 – 72 fps/55 fps
- The Last of Us Part II (высокие настройки, TAA Native): RX 6600 – 63 fps/56 fps, RX 9050 – 73 fps/64 fps
Как показывают тесты, Radeon RX 9050 8 ГБ заметно опережает RX 6600 во всех представленных играх, обгоняя модель предшествующего поколения на 8-25 %.