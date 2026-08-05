Речь о ГК «Квант», признанной банкротом

В России признали банкротом единственном производителя телевизоров ООО «Квант», состоявшего в реестре радиоэлектроники Министерства промышленности и торговли. Как сообщает «КоммерсантЪ», основная причина заключается в неконкурентоспособности по сравнению с китайскими производителями телевизоров. Источник изображения: ChatGPTКомпания выпускала телевизоры под брендом Irbis на заводах в Воронеже и Зеленограде, пока те не остановили производство осенью этого года. При этом вопрос банкротства компании стал предрешён ещё в 2025 году, когда Арбитражный суд Москвы ввёл в отношении компании процедуру наблюдения. На тот момент компания имела суммарные долговые обязательства на 654,6 миллионов рублей, но впоследствии они продолжили расти. Только за 2025 год убыток составил 387 миллионов рублей.

ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года, причём компания сразу же начала выпускать продукцию именно на российских заводах: телевизионные приёмники, видеомониторы и видеопроекторы. Впрочем, в будущем компания постепенно отказывалась от части ассортимента, а в конце концов не смогла найти себе место на рынке. Несмотря на это, за первое полугодие 2026 года компании всё же удалось продать 3,48 миллионов рублей, что, на самом деле, не так много для российского рынка.