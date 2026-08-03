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kefirNET
Casio представила ретро-часы F-B100W со смарт-функциями и сроком автономности до двух лет
Серия представлена в трех цветовых решениях
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Японский бренд Casio анонсировал линейку цифровых наручных часов F-B100W, сочетающую классический дизайн 1980-х годов с современными возможностями фитнес-трекинга. Корпус новинок выполнен в традиционном стиле, имеет толщину 8,8 мм и массу 26 граммов. Ремешок изготовлен из биомасс-пластика и оснащен вентиляционными прорезями для комфортного повседневного ношения.

Источник изображения: Casio

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Серия представлена в трех цветовых решениях: классическом черном с яркими акцентами и стандартным LCD-экраном (F-B100W-1A), полностью черном с инверсионным дисплеем (F-B100W-1B), а также в темно-зеленом исполнении с бирюзовыми деталями (F-B100W-3A).

По данным производителя, часы получили встроенный акселерометр для подсчета шагов, отображения графиков активности и отслеживания дневных целей прямо на экране. В устройстве предусмотрены напоминания о разминке, а секундомер способен сохранять в памяти до 200 записей кругов и промежуточного времени с фиксацией даты.

Источник изображения: Casio

Модуль Bluetooth позволяет синхронизировать часы с фирменным приложением Casio Watches для автоматической коррекции времени, выгрузки статистики активности, настройки будильников и использования функции поиска смартфона. Устройство работает от стандартной батарейки, ресурса которой, по заявлениям компании, хватает на два года работы. Корпус имеет базовую водозащиту, оснащен LED-подсветкой янтарного цвета, пятью будильниками и почасовым сигналом.

Источник изображения: Casio

На японском рынке стоимость моделей серии Casio F-B100W составляет 8 800 иен(~$55).

#часы #casio #f-b100w
Источник: gizmochina.com
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