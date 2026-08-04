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kosmos_news
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
Полёт первого серийного образца лайнера проходил на высоте 6000 метров с приборной скоростью 600 км/ч.
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3 августа серийный лайнер МС-21-310 (борт МС.0014) провел в своем первом полете 1 час 23 минуты, облетев аэродром в Иркутске. По данным авиастроительной компании ОАК, он достиг высоты 6000 метров и скорости до 600 км/ч.
Фото: ОАК

На борту нового пассажирского самолета находились четыре члена экипажа: летчики-испытатели Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. Как говорится в пресс-релизе ОАК, экипаж совместно проверил «устойчивость и летные характеристики самолета в различных конфигурациях, а также функциональность отечественных бортовых систем».

Главный летчик-испытатель Таскаев после приземления сообщил:

«Первый серийный самолет показал себя хорошо; летная программа была полностью завершена».

Для российской авиационной промышленности первый полет самолета стал важной вехой: борт МС.0014 — первый МС-21, построенный по будущим производственным стандартам — полностью из отечественных компонентов и без каких-либо западных деталей.
Первый МС-21, построенный по производственным стандартам без западных компонентов, незадолго до своего первого полета в Иркутске. Фото: ОАК

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После 2022 года российская авиационная промышленность была вынуждена практически с нуля перепроектировать гражданский флагманский самолет, МС-21. Оригинальный МС-21 более чем на две трети состоял из иностранных компонентов, и все западные элементы были заменены отечественными аналогами в кратчайшие сроки.

Большинство этих российских аналогов на тот момент даже не существовали, а если и существовали, то только на ранней стадии прототипа. Амбициозные, самостоятельно установленные сроки приходилось неоднократно переносить. Первый полностью российский МС-21-310 совершил полет еще в конце октября 2025 года – однако это был более ранний прототип, соответствующим образом модифицированный на Иркутском авиазаводе. Первый частично переоборудованный испытательный самолет поднялся в воздух в конце апреля 2025 года.

Пока полностью импортозамещенный МС-21-310 не имеет сертификации. Тем не менее, новые самолеты уже строятся на предприятии в Иркутске по серийным стандартам. По данным завода, первая партия включает 18 самолетов.

МС.0014, который впервые поднялся в воздух, является первым МС-21-310 из этой ранней производственной партии; второй также близится к завершению и, как ожидается, совершит свой первый полет до конца лета. Консорциум производителей ОАК рассчитывает получить сертификацию от «Росавиации» во второй половине 2027 года.

#россия #авиация #импортозамещение #мс-21 #самолёт
Источник: aviation21.ru
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