Шёл далёкий 2006 год. Компания nVidia наконец-то соизволила заняться вопросом заполнения своей линейки видеокарт GeForce 7000, ибо линейка стартовала ещё летом 2005 года и целых полгода акромя GeForce 7800 никаких иных моделей карт выпущено не было. Чем удачно воспользовалась живая ещё компания ATi - выпустив во второй половине 2005 года линейку видеокарт Radeon X1000 с моделями во всех сегментах рынка. Что несколько поправило её положение на рынке после провальных Radeon X. Хотя... С высоты прожитых лет теперь я понимаю, что все это была лишь имитация конкуренции, ибо в реальной жизни таких совпадений не бывает. Впрочем, компании ATi это не особо помогло.

Ну так или иначе где-то в феврале 2006 года на прилавках появились видеокарты семейства GeForce 7300 и одну из них мы сегодня и поглядим - в исполнении фирмы MSI.

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Видеокарта младшая в линейке - GeForce 7300GS оснащена 128Mb памяти стандарта DDR2, и имеет низкопрофильное исполнение, которое стало массово появляться ещё в предыдущем 6000 поколении, в виде нездоровой тяги некоторых индивидов к "компактным" ПК.

Обратная сторона платы ничем не примечательна, разве что можно поглядеть на чипы памяти.

Ну а вот что имеет нам сказать GPU-Z:

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Соперником, как вы уже догадались, у нас будет выступать GeForce 6600 на 256Mb от известной китайской компании noname, на которую у меня уже как-то давненько уже был обзор. Скриншот как вы понимаете не совсем актуальный, естественно тестировалось всё на одинаковой версии драйверов. По GeForce 7300GS стоит отметить - достаточно высокие частоты чипа, относительно соперника, ну и память DDR2, которой, впрочем, меньше в 2 раза, да ещё и висит она на вдвое урезанной шине, а вот количество "исполнительных" блоков у нашей 7300GS заметно меньше чем у GeForce 6600.

Ну что же, поглядим на что способны наши видеокарты, тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2,5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark 2001 SE

И с ходу наш GeForce 7300GS уступает по производительности GeForce 6600 более 12%.

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3DMark'03

А тут у нас уже целых 15% отставания.

3DMark'05

Под DirectX 9.0 наш сегодняшний герой вырывается вперёд на 5%.

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3DMark'06

Год спустя вновь провал на 25%, видимо сказывается двукратное отставание по памяти.

Quake III Arena

Отставание GeForce 7300GS от GeForce 6600 более 20%.

Unreal Tournament 2004

В данном тесте GeForce 7300GS незначительно вырывается вперёд.

Doom 3

На минимальных настройках отставание порядка 20%.

На максимальных более 30%.

F.E.A.R.

Под DirectX 9.0 отставание GeForce 7300GS более 15%.

А вот на максимальных настройках отставание уже трёхкратное, что, впрочем, объясняется малым объёмом видеопамяти у GeForce 7300GS.

Resident Evil 5

Под DirectX 9.0c карты выступают вровень.

На максимальных - GeForce 7300GS выходит вперёд, впрочем, при любых настройках игра представляет из себя слайд шоу.

Street Fighter IV

На минимальных настройках GeForce 7300GS отстаёт на 10%.

На максимальных настройках - GeForce 7300GS вновь впереди.

Итоги

Вот такое у нас сегодня получилось занимательное тестирование, даже в самой младшей видеокарте чувствуется потенциал всей линейки GeForce 7000, ибо она умудряется местами бороться с представителями нижней части среднего сегмента предыдущего поколения. Ну а на что были способны старшие представители данной линейки видеокарт - мы, надеюсь, посмотрим как-нибудь в следующий раз.

А на сегодня у меня всё - всем пока.