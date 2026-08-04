Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Тестовую сборку оснастили процессором Ryzen 5 5600X.
реклама

В связи с кризисом на компьютерном рынке некоторые геймеры стоят перед выбором, стоит ли менять видеокарту, прослужившую уже не один год, на современную модель, или можно повременить с апгрейдом. Именно для таких пользователей эксперт YouTube-канала NJ Tech решил выпустить новое видео, в котором сравнил топовую игровую видеокарту поколения Pascal, GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, дебютировавшую в 2017 году, и современную модель, GeForce RTX 5060 8 ГБ, запущенную в прошлом году.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p под управлением Windows 11 25H2 смог добиться следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Assassin’s Creed Black Flag Resynced (высокие настройки, RT выкл., TAA Native): GTX 1080 Ti – 41 fps/32 fps, RTX 5060 – 69 fps/52 fps
  • Halo: Campaign Evolved (средние настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 56 fps/46 fps, RTX 5060 – 78 fps/66 fps
  • Pragmata (пресет Normal, RT выкл., FXAA, TAA): GTX 1080 Ti – 54 fps/48 fps, RTX 5060 – 112 fps/83 fps
  • Palworld (пресет Epic, TSR Native): GTX 1080 Ti – 75 fps/58 fps, RTX 5060 – 106 fps/78 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 35 fps/28 fps, RTX 5060 – 77 fps/60 fps
  • 007 First Light (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 52 fps/35 fps, RTX 5060 – 74 fps/59 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Ultra, RT выкл.): GTX 1080 Ti – 52 fps/43 fps, RTX 5060 – 84 fps/69 fps
  • Mafia: The Old Country (высокие настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 38 fps/28 fps, RTX 5060 – 62 fps/38 fps
  • Gothic 1 Remake (высокие настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 43 fps/34 fps, RTX 5060 – 69 fps/48 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, PICO Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/40 fps, RTX 5060 – 90 fps/71 fps
  • ARC Raiders (средние настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 103 fps/83 fps, RTX 5060 – 171 fps/131 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA 4x): GTX 1080 Ti – 253 fps/99 fps, RTX 5060 – 325 fps/116 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

реклама

В целом, современная модель среднего класса GeForce RTX 5060 оказалась быстрее топовой видеокарты прошлых лет во всех представленных играх, обогнав GeForce GTX 1080 Ti на 28-120 % и обеспечив плавный игровой процесс.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfW13AJvB, erid: 5jtCeReNx12oajzgVRohnUg, erid: 5jtCeReNx12oajzgVRohnZ4

#geforce gtx 1080 ti #geforce rtx 5060
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Redmi K100 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в ряде игр
АВТОВАЗ рассказал об истории созданного на базе Kalina в 2000 году концепт-кара LADA Roadster

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter