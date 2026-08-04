В связи с кризисом на компьютерном рынке некоторые геймеры стоят перед выбором, стоит ли менять видеокарту, прослужившую уже не один год, на современную модель, или можно повременить с апгрейдом. Именно для таких пользователей эксперт YouTube-канала NJ Tech решил выпустить новое видео, в котором сравнил топовую игровую видеокарту поколения Pascal, GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, дебютировавшую в 2017 году, и современную модель, GeForce RTX 5060 8 ГБ, запущенную в прошлом году.
Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p под управлением Windows 11 25H2 смог добиться следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced (высокие настройки, RT выкл., TAA Native): GTX 1080 Ti – 41 fps/32 fps, RTX 5060 – 69 fps/52 fps
- Halo: Campaign Evolved (средние настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 56 fps/46 fps, RTX 5060 – 78 fps/66 fps
- Pragmata (пресет Normal, RT выкл., FXAA, TAA): GTX 1080 Ti – 54 fps/48 fps, RTX 5060 – 112 fps/83 fps
- Palworld (пресет Epic, TSR Native): GTX 1080 Ti – 75 fps/58 fps, RTX 5060 – 106 fps/78 fps
- Crimson Desert (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 35 fps/28 fps, RTX 5060 – 77 fps/60 fps
- 007 First Light (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 52 fps/35 fps, RTX 5060 – 74 fps/59 fps
- Forza Horizon 6 (пресет Ultra, RT выкл.): GTX 1080 Ti – 52 fps/43 fps, RTX 5060 – 84 fps/69 fps
- Mafia: The Old Country (высокие настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 38 fps/28 fps, RTX 5060 – 62 fps/38 fps
- Gothic 1 Remake (высокие настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 43 fps/34 fps, RTX 5060 – 69 fps/48 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, PICO Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/40 fps, RTX 5060 – 90 fps/71 fps
- ARC Raiders (средние настройки, TSR Native): GTX 1080 Ti – 103 fps/83 fps, RTX 5060 – 171 fps/131 fps
- Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA 4x): GTX 1080 Ti – 253 fps/99 fps, RTX 5060 – 325 fps/116 fps
В целом, современная модель среднего класса GeForce RTX 5060 оказалась быстрее топовой видеокарты прошлых лет во всех представленных играх, обогнав GeForce GTX 1080 Ti на 28-120 % и обеспечив плавный игровой процесс.
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