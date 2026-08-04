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Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Новая флагманская модель китайского технологического гиганта разработана для понимания сложных задач и документов, превосходя своих американских конкурентов.
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Всего через две недели после того, как пекинский стартап Moonshot AI выпустил свою новую флагманскую модель Kimi K3, Alibaba следует его примеру, представив новую модель ИИ. Китайский технологический гигант позиционирует Qwen3.8-Max как «помощника», всегда доступного и способного самостоятельно справляться со сложными задачами. Это решение призвано освободить пользователям больше времени для личных дел.Изображение: нейросеть qwen

Модель понимает изображения, документы и видео и разработана для эффективной работы, особенно с длительными задачами. По словам компании, Qwen3.8-Max — это самая большая и мощная модель на сегодняшний день, а также первая модель с открытыми весами (цифровые параметры доступны для скачивания). Ожидается, что данные будут опубликованы на следующей неделе. Модель основана на архитектуре Qwen3.5, но может похвастаться 2,4 триллионами параметров.

Это решение призвано обеспечить значительные улучшения по сравнению с предшественником в программировании, исследованиях и решении долгосрочных задач. Для сравнения: Qwen3.5 имеет 397 миллиардов параметров, а его китайский конкурент, Kimi K3, — 2,8 триллиона. Однако большее количество параметров не обязательно означает лучшую производительность.

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По словам компании, Qwen3.8-Max находится на одном уровне с лучшими моделями от американских поставщиков OpenAI и Anthropic. Alibaba сравнила модель в нескольких бенчмарках со своими предшественниками, а также с текущими лучшими моделями от других производителей, включая Anthropic, OpenAI и Google.

В тесте SWE-Pro, оценивающем возможности разработки программного обеспечения, Qwen3.8-Max занимает место ниже Fable 5, но выше Opus 4.8, оба от Anthropic. В таких тестах, как BabyVision и PerceptionBench, оценивающих визуальное восприятие, Qwen3.8-Max либо превосходит, либо соответствует конкурирующим американским моделям.

#сша #китай #искусственный интеллект #ии #чат-бот #alibaba #qwen max
Источник: qwen.ai
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