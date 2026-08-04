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Ural Neo 500 с китайским двигателем выходит на рынок США по цене 15 тысяч долларов
Ирбитский мотозавод (бренд «Урал») в сентябре 2026 года начнёт поставки в США новой модели с коляской — Ural Neo 500. В отличие от традиционных моделей, Neo 500 оснащается рядным двухцилиндровым двигателем китайского производства и полностью собирается в КНР.
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Ирбитский мотозавод выводит на американский рынок модель Ural Neo 500 — мотоцикл с коляской, который кардинально отличается от прежней продукции предприятия. Вместо оппозитного двигателя, использовавшегося на «Уралах» с 1940-х годов, новинка получила рядный двухцилиндровый мотор Zonsen объёмом 446 куб. см и мощностью 35 л.с. с жидкостным охлаждением — агрегат, хорошо известный по китайским мотоциклам. Снаряжённая масса новинки составляет 334 кг, что легче классического Ural Gear Up.

Изображение uralmoto.ru

Первые партии поступят к американским дилерам в сентябре 2026 года. Рекомендованная розничная цена составит около 15 тысяч долларов (~1,2 млн рублей), стоимость доставки до дилерского центра — дополнительные 1250 долларов.

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Сборка организована в Китае на мощностях компании Yingang, с которой ИМЗ заключил соглашение о контрактном производстве. Решение о переносе выпуска за рубеж было обусловлено санкционными ограничениями, логистическими проблемами и потерей ключевых рынков. Доля импортных компонентов в классических моделях превышала 70%, а введение пошлин на ввоз из Казахстана, куда временно вынесли сборку, сделало экспорт в США экономически нецелесообразным.

Ural Neo 500 представляет собой не модернизацию старой платформы, а новый продукт: китайская база с российским брендом, современный дизайн, TFT-дисплей, светодиодная оптика, встроенный видеорегистратор. Инженеры Ирбитского завода участвовали в адаптации модели: усилили переднюю вилку и тормозные механизмы, скорректировали настройки мотора и сцепления, установили гидравлический демпфер руля. Разработка велась около года.

#россия #сша #рынок #урал #мотоцикл #электродвигатель #ural neo 500 #ирбитский мотозавод
Источник: t.me
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