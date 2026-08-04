Строительство здания «Лахта Центр 2» для коммерческого использования планируется в 2027-2033 годах в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге скоро начнется строительство самого высокого в России здания для коммерческого использования. По плану небоскреб «Лахта Центр 2» будет иметь высоту 710 метров. Соответствующее разрешение на возведение здания 3 августа было получено от Главгосэкспертизы РФ.

Источник: Kettle Collective

Ожидается, что строительство начнется в 2027 году и закончится через 6 лет. Рядом с «Лахта Центр 2» планируется возведение еще одного небоскреба высотой 570 метров. Масштабный проект строительства комплексов «Лахта Центр» стартовал в 2012-2014 годах. В 2018 году возвели небоскреб высотой 462 метра – самое большое здание не только России, но и Европы. Первый «Лахта Центр» насчитывает 87 этажей и является штаб-квартирой «Газпрома».

Изначально планировалось разместить на примыкающей территории еще два более высоких объекта. Комплекс из трех небоскребов должен сформировать деловой и общественный ландшафт Санкт-Петербурга. В небоскребах планировалось в первую очередь разместить площади для офисов, торговых помещений и общественные пространства. В этом году архитектурное бюро Kettle Collective предоставило первые эскизы всех трех зданий:

Источник: Kettle Collective

Новые высотки не предназначены для жилых помещений, в отличие от московского комплекса Сити. В «Лахта Центрах» планируется размещать не только офисы, но и культурные пространства (галереи), а также медицинские учреждения, спортивные объекты (бассейны, корты). Основные работы планируется выполнить в период с 2027 по 2033 год.

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Примечательно, что «Лахта Центр 2» станет не только рекордным по высоте зданием России и Европы, но и самым большим по площади. Этот показатель составит примерно 411 000 кв. м. Общая внутренняя площадь сооружения составит 322 000 кв. м. С высотой 710 метров «Лахта Центр» станет вторым самым высоким небоскребом в мире. Впрочем, в разных странах в настоящее время также реализуются проекты высотных зданий, поэтому все может измениться.